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عاجل:وفيات كورونا تتجاوز حاجز ال5 آلاف حالة وعدد مرتفع من الإصابات الجديدة يقارب ال3 آلاف

2021/01/06 الأولى, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاربعاء، أنه تم بتاريخ 5 جانفي 2021، وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 70 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد ـ19، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 5004 وفاة.
كما تم بنفس التاريخ تسجيل 2820 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر إجراء 8365 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين 111 ألفا و599 شخصا من بين 149 ألفا و881 شخصا حاملا للفيروس.
وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب1626 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 355 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 113 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

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