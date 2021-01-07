بنزرت: تسجيل حالتي وفاة و144إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجهة الصحية ببنزرت، أمس الثلاثاء حالتي (02) وفاة، و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد به مراسل “وات” ببنزرت، المدير الجهوي للصحة، جمال الدين السعيداني.

وأوضح المصدر ذاته أن الحالات الجديدة المصابة بالفيروس تم تسجيلها عقب اجراء 497 تحليلا بالمخبر المرجعي بمنزل بورقيبة، وحملة تقص للتحاليل السريعة بمعتمديتي ماطر والعالية.

ولاحظ المدير الجهوي للصحة ببنزرت أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في الجهة منذ اندلاع الجائحة، بلغ 4308 أشخاص، شفي منهم 3655 شخصا، وتوفي 257، بينما لايزال 349شخصا حاملا للفيروس ممن ثبتت عبر التحاليل المخبرية إصابتهم.