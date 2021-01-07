هام: تفاصيل البروتوكول الصحي الخاص بامتحانات التعليم العالي للتوقي من فيروس “كورونا”

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس الذي يتزامن مع أول يوم من امتحانات السداسي الأول البروتوكول الصحي الخاص بالامتحانات، الذي أعدته إدارة الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة وضمنته جملة من الإجراءات الصحية التي يتعين اتباعها بمراكز الاختبارات للوقاية من فيروس “كورونا”.

وينص البروتوكول الصحي الخاص بامتحانات التعليم العالي، على توفير مدخلين اثنين لمركز الاختبارات مع تحديد مسلكين لكل منهما وتركيز نقطة فرز بكل مدخل.

ويقع تكليف إطار مدرب بكل مركز للقيام بعملية مراقبة الأشخاص والتثبت من حمل الكمامة الواقية وقيس درجة الحرارة والاسترشاد حول وجود أعراض والحرص على دخول الطلبة والأعوان الواحد تلو الآخر مع احترام التباعد الجسدي لمسافة 1 متر على الأقل.

وفي صورة وجود أعراض لا يلتحق الطالب بقاعة الامتحان المسجل بها وإنما يوجه إلى احدى القاعات المخصصة لاجتياز الامتحان للحالات الخاصة، على ان يتوجه بعد الانتهاء من الامتحان الى إحدى المؤسسات الصحية لإجراء فحص طبي ويلتزم بالتوصيات الطبية.

وأوصى البروتوكول الصحي المراقبين بضرورة احترام الإجراءات الوقائية بارتداء الكمامة وتجنب الاتصال الجسدي مع المترشح وعدم تسليم الأوراق يدا بيد بل وضع الورقة على سطح ليتسلمها المترشح والالتزام بتطهير اليدين بمحلول كحولي مائي خاصة بعد استعادة ورقة الامتحان، داعيا إلى التهوئة المستمرة لقاعات الامتحان بفتح النوافذ.

يشار الى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أعلنت في بلاغ لها، يوم الأحد الفارط ،عن اعتماد عودة الطلبة بعد العطلة الجامعية عبر فوجين، وذلك يوم الإثنين 4 جانفي 2021 للطلبة المعنيين بمواصلة الدروس لإتمام برنامج التكوين في إطار السداسي الأول، ويوم الخميس 7 جانفي 2021 بالنسبة للطلبة المعنيين بالدخول مباشرة بعد العطلة الجامعية لاجتياز امتحانات السُداسي الأول.