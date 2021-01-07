منوبة-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و37 حالة إصابة جديدة

سجلت ولاية منوبة، أمس الاربعاء، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” بمعتمدية الجديدة، كما شهدت اليوم الخميس ارتفاعا في عدد الحالات النشيطة بتسجيل 37 حالة إصابة جديدة بالفيروس التّاجي، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور.

وأضافت قدور، في تصريح لـ”وات”، أنه باحتساب حالات الاصابة الجديدة الموزعة بين منوبة، ودوار هيشر، والجديدة، والمرناقية، وطبربة ، يبلغ عدد حاملي الفيروس بالجهة 604 حالات منها 601 محل ايواء ذاتي، و03 حالات ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (228 حالة)، و طبربة (172 حالة)، ووادي اللّيل (53 حالة)، والمرناقية والجديدة (44 حالة) لكل منهما ، وبرج العامري (22 حالة) ، ودوار هيشر (2َ1 حالة) والبطان(2َ0 حالة).

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 3831 حالة اصابة بفيروس كورونا ، و214 حالة وفاة بعد التحيين مع البلديات، مقابل 3013 حالة شفاء.