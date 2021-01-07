باجة-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و25 إصابة جديدة

سجلت ولاية باجة، أمس الاربعاء، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” بباجة الشمالية، إلى جانب رصد 25 حالة اصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة الى3146 حالة، منها حالة وفاة.

وتوزّعت الصابات الجديدة المسجلة إلى 9 حالات بمدينة باجة، و4 بتستور، و8 بمجاز الباب، و3 بعمدون، وحالة واحدة بقبلاط، فيما تعلقت حالة الوفاة الأخيرة بمسنّة تبلغ من العمر 84 سنة من معتمدية باجة الشمالية.

هذا وقد فاقت نسبة التعافي من الفيروس امس الـ87 بالمائة بتسجيل 2746 حالة شفاء، حسب احصائيات تحصلت عليها “وات” من الادارة الجهوية للصحة بباجة.