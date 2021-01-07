أريانة: تسجيل حالة وفاة و276 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وتعافي 66 شخصا خلال اليومين الماضيين

سجّلت ولاية أريانة، يومي 05 و06 جانفي الجاري، حالة وفاة بفيروس “كورونا” لممرضة تعمل بمستشفى عبد الرحمان مامي، الى جانب 276 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات الى 207 حالات، والإصابات إلى 5814 اصابة (93 مستوردة و5721 محلية)، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة.

وتوزعت الاصابات، وفق ذات التقرير، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، بين الاناث بـ3143 اصابة والذكور بـ2671 إصابة، في حين تعافى نحو 66 شخصا من الفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء التام الى 4855 حالة، كما تراجع عدد حالات الايواء بالمستشفيات الى 16 حالة فقط.

يذكر أن المصالح الجهوية للصحة بأريانة أنجزت نحو 7365 تحاليلا الى حد الان للتقصي عن فيروس “كورونا” المستجد، منها 42 تحاليلا انجزت منذ بداية شهر جانفي الحالي، فضلا عن انجاز 2109 تحاليل سريعة كشفت عن إصابة 244 شخصا بالفيروس.