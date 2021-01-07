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غازي الشواشي : حان الوقت لأن يُحوّل رئيس الجمهورية أقواله إلى أفعال

2021/01/07 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، لعب دورا هاما في المشهد السياسي وفي إحداث التوازن و”منع التغوّل والاستحواذ على السلطة”.
وأوضح في تصريح لجوهرة اف ام أنه “حان الوقت لأن يُحوّل الرئيس أقواله وشعاراته وبرنامجه إلى أفعال وإجراءات ومبادرات”، وفق قوله.

وأضاف أنه بإمكانه أن يترأس المجالس الوزارية ويقدّم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويخاطب الشعب من داخل مجلس نواب الشعب.
وتابع الشواشي أن أوّل خطوة قام بها سعيّد هو قبوله بالإشراف على مبادرة الحوار الوطني الاقتصادي والاجتماعي التي تقدّم بها اتحاد الشغل، معبرا عن أمله في أن تنطلق في أقرب وقت ممكن.

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