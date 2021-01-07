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القبض على شخص من أجل السرقة باستعمال الحيلة

2021/01/07 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

إثر تعرّض شخص بتونس العاصمة إلى سرقة مبلغ مالي قدره 600 دينارا من قبل مجهول اعترض سبيله بعد ترجّله من سيّارته وتجاذب أطراف الحديث معه، تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمنصف باي، يوم 06 جانفي 2021، بعد تعميق التّحرّيات، من القبض على المظنون فيه الذي بعرضه على المتضرّر، تعرّف عليه.

بالتّحرّي معه، اعترف بما نُسب إليه، مفيدا أنّه خامرته فكرة السّرقة بعد أن شاهد المتضرّر وهو يضع مبلغا ماليّا في جيب جمازته.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به من أجل “السّرقة باستعمال الحيلة” واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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