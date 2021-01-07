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زغوان :تسجيل حالة وفاة و22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

2021/01/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية زغوان اليوم الخميس 21 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد لامرأة من منطقة بوسليم بزغوان تبلغ من من العمر 53 سنة تم إيواؤها بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بزغوان منذ غرة جانفي الجاري بعد أن خضعت للعزل الصحي لمدة 10 أيام بوحدة الكوفيد بالمنستير في إطار الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها اللجنة الجهوية لمواجهة الفيروس بمنطقة بوسليم وفق ما ذكره سهيل بالي المدير الجهوي للصحة لـ”وات” .

وأفاد بأن عدد الوفيات ارتفع على إثرها إلى93 حالة وفاة مشيرا إلى أن هذه المرأة هي حالة الوفاة الخامسة التي سجلت من نفس العائلة في مدة لم تتجاوز الـ 40 يوما

وأضاف بالي أنه تم اليوم كذلك تسجيل 22 إصابة إضافية بالفيروس من جملة 61 تحليلا مخبريا ارتفع معها العدد الجملي للإصابات في الجهة إلى 2147 حالة منذ 27 جوان 2020 تاريخ فتح الحدود.

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