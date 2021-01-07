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سيدي بوزيد-كوفيد19:تسجيل حالة وفاة و121 إصابة جديدة

2021/01/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” و121 إصابة جديدة مقابل 15 حالة شفاء، لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة الى 3139 إصابة مؤكدة من بينها 117 حالة وفاة و2031 حالة شفاء، وفق ما أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد الزاهر الاحمدي، في تصريح لـ”وات”.

وتتوزع الاصابات الجديدة المسجّلة (121 إصابة) حسب المعتمديات إلى 58 إصابة في معتمدية سيدي بوزيد الغربية، و10 حالات في سيدي بوزيد الشرقية، و5 حالات في السبالة، و24 حالة في الرقاب، و7 حالات في بئر الحفي، و5 حالات في اولاد حفوز، وحالتين في سوق الجديد ، و5 حالات في المزونة ، و5 حالات في جلمة.

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