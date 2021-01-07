نفاد المخزون الاستراتيجي للدم ببنك الدم بسوسة

عاجل: وفاة احد المصابين في حادثة اطلاق النار بالمكنين ليلة رأس السنة..

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

عاجل:وفيات كورونا تتجاوز حاجز ال5 آلاف حالة وعدد مرتفع من الإصابات الجديدة يقارب ال3 آلاف

نابل: تسجيل حالتي وفاة و186 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

2021/01/07 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة من طرف المخابر العمومية والخاصة بولاية نابل المرخص لها بالتقصي حول فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 504 تحليلا، عن رصد 186 حالة إصابة محلية جديدة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بنابل على صفحتها الرسمية.

ويرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة وإلى غاية اليوم الخميس، إلى 10128 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي لا تزال حاملة للفيروس، 1805 حالات، من بينها 74 حالة تقيم بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالجهة.

كما سجلت الجهة حالتي وفاة جديدتين. وتعود حالة الوفاة الأولى لامرأة من معتمدية نابل تبلغ من العمر 86 سنة، في حين تتعلق حالة الوفاة الثانية بامرأة تبلغ من العمر 75 سنة، وهي أصيلة معتمدية قرمبالية، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 286 حالة منذ بداية الجائحة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn