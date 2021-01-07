نابل: تسجيل حالتي وفاة و186 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

أسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة من طرف المخابر العمومية والخاصة بولاية نابل المرخص لها بالتقصي حول فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 504 تحليلا، عن رصد 186 حالة إصابة محلية جديدة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بنابل على صفحتها الرسمية.

ويرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة وإلى غاية اليوم الخميس، إلى 10128 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي لا تزال حاملة للفيروس، 1805 حالات، من بينها 74 حالة تقيم بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالجهة.

كما سجلت الجهة حالتي وفاة جديدتين. وتعود حالة الوفاة الأولى لامرأة من معتمدية نابل تبلغ من العمر 86 سنة، في حين تتعلق حالة الوفاة الثانية بامرأة تبلغ من العمر 75 سنة، وهي أصيلة معتمدية قرمبالية، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 286 حالة منذ بداية الجائحة.