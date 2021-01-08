الكاف-كوفيد :19 تسجيل حالة وفاة و 40 إصابة جديدة

سجلت ولاية الكاف، اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب 40 رصد إصابة مؤكدة جديدة من جملة 81 تحليلا أجري يوم 6 جانفي الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3967 حالة منها 127 حالة وفاة 3789 حالة شفاء، وفق آخر تحيين أصدرته اليوم الادارة الجهوية للصحة بالكاف.

وفي نفس السياق، ذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ”وات” أن 169 شخصا بالجهة مازالوا يخضعون إلى الحجر الصحي، فيما يقيم 45 آخرون في المستشفيات منهم 12 مصابا في اقسام الانعاش، وفق تأكيده.