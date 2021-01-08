منوبة-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و90 حالة إصابة جديدة

سجّلت ولاية منوبة، أمس الخميس، حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” بمعتمدية منوبة، إلى جانب 90 حالة اصابة جديدة اكتشف أغلبها عبر الاختبارات السريعة، وفق ما أفادت به، اليوم الجمعة، المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور، في تصريح لـ”وات”.

هذا ويبلغ حاليا العدد الجملي للحالات النشيطة بالجهة 693 حالة منها 690 حالة تخضع لإجراء العزل الصحي الذاتي و3حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة بـ240 حالة، وطبربة بـ191حالة، ووادي الليل بـ47 حالة، والمرناقية بـ59 حالة، ووادي الليل بـ58 حالة، ودوار هيشر بـ56 حالة، والجديدة بـ 47 حالة، وبرج العامري بـ22 حالة، والبطان بـ20 حالة.

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 3921 اصابة بفيروس “كورونا، منها 215 حالة وفاة، و 3013 حالة شفاء.