قرعة دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا : الترجي والزمالك ضمن نفس المجموعة

وضعت عملية القرعة الخاصة بدور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا التي جرت يوم الجمعة بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة ممثل كرة القدم التونسية الترجي الرياضي ضمن المجموعة الرابعة الى جانب اندية الزمالك المصري ومولودية الجزائر وتونغيت السنغالي.

وستقام الجولة الاولى يومي 12 و13 فيفري والجولة الثانية يوم 23 فيفري بينما ستدور الجولة الثالثة يومي 5 و6 مارس والجولة الرابعة يوم 16 مارس والجولة الخامسة يومي 2 و3 افريل على ان تختتم مرحلة المجموعات باجراء الجولة السادسة يومي 9 و10 افريل.

وكان الترجي الرياضي حامل لقب المسابقة في اربع مناسبات 1994 و2011 و2018 و2019 ضمن تاهله الى دور المجموعات بفوزه ايابا في رادس على اهلي بنغازي الليبي 3-2 بعد تعادله ذهابا صفر-صفر في القاهرة. وسيجد ابناء المدرب معين الشعباني في طريقهم مولودية الجزائر الذي كان قد اقصى في الدور الماضي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية النادي الصفاقسي اثر انتصاره ذهابا في الجزائر العاصمة 2-صفر وخسارته ايابا في ملعب الطيب المهيري صفر-1.

كما سيجدد فريق “الاحمر والاصفر” الموعد مع الزمالك المترشح الى دور المجموعات مباشرة بعد انسحاب منافسه نادي الغزالة التشادي وذلك اثر مواجهة الدور ربع النهائي للنسخة الماضية التي عادت خلالها الكلمة الاخيرة للفريق المصري بفوزه ذهابا في القاهرة 3-1 وهزيمته ايابا صفر-1 في رادس.

اما المنافس الثالث لشيخ الاندية التونسية فسيكون تونغيت السنغالي الذي فجر مفاجاة من العيار الثقيل في الدور الماضي بازاحته الرجاء الرياضي المغربي بركلات الترجيح لكنه يبقى مع ذلك فريقا مغمورا على الساحة الافريقية.

وفي ما يلي تركيبة المجموعات

المجموعة الأولى: الأهلي المصري (حامل اللقب) – فيتا كلوب الكونغولي – سيمبا التنزاني – المريخ السوداني

المجموعة الثانية: مازيمبي الكونغولي – صن داونز الجنوب إفريقي – الهلال السوداني – شباب بلوزداد الجزائري

المجموعة الثالثة: الوداد الرياضي المغربي – حوريا كوناكري الغيني – بترو أتلتيكو الأنغولي – كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي – الزمالك المصري – مولودية الجزائر – تونغيت السنغالي

ملاحظة : يتأهل صاحبا المرتبتين الأولى والثانية عن كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.