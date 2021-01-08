طوطال تونس و MG موتورز في جولة ” Road Trip” 100% كهربائية

نظمت طوطال تونس و MG موتورز من 14 الى 16 ديسمبر الجاري جولة برية « ROAD TRIP » هي الأولى من نوعها في تونس على متن سيارة 100 % كهربائية والتي يمكن شحنها في محطات شبكة طوطال تونس. نقط شحن الكتروني في محطات خدمات طوطال

جهزت طوطال تونس محطات خدمات طوطال بنزرت، حدائق البحيرة، الجم، قرطبة صفاقس، قابس وحومة السوق بجربة بأعمدة شحن الكتروني بشكل يمكن من القيام برحلة تجوب البلاد تمتد على طول 600 كلم من شمالها الى جنوبها على متن سيارة 100 % كهربائية ودون صعوبات تذكر من ناحية الشحن والتزود بالطاقة.

وفي هذا الاطار ذكر السيد عبد السلام غنيمي مدير عام طوطال تونس:” هدفنا التموقع في سوق السيارات الكهربائية مع المحافظة على قربنا من حرفائنا. ونعتز بأن نقدم لهم شبكة من أعمدة الشحن في عدد من محطات الخدمات طوطال تمتد من الشمال الى جنوب البلاد”.

السيارة الكهربائية MG EZS، استقلالية طاقية لأكثر من 250 كلم

وبفضل سيارتها الكهربائية MG EZS التي تمكن من استقلالية طاقية طيلة 250 كلم، توسع MG موتورز من نوعية السيارات التي توفرها لحرفائها في تونس وتتموقع بذلك كأول سيارة الكترونية معتمدة في تونس.

ولقد كان للأشخاص الذين كان لهم شرف المشاركة في «ROAD TRIP» الفريد من نوعه الفرصة للوصول الى عدد من مدن الجمهورية انطلاقا من بنزرت وصولا الى جربة على متن سيارة MG EZS. وقد استحسنوا متعة سياقة هذه السيارة بفضل ما يتوفر لها من هدوء وانعدام كامل للضجيج المنبعث عادة من المحركات والانسيابية في الطريق واللذان يعتبران قيمة مضافة حقيقية في عالم السياقة.

وذكر خالد بلهيبة مدير عام MGموتورز:” نبحث عن شريك يتمتع بالثقة تساعدنا السمعة التي حازعليها في الاستجابة لكافة انتظارات الحرفاء”.

حول MG MOTORS

MG MOTORS علامة سيارات بريطانية تأسست في المملكة المتحدة سنة 1924 ولها تاريخ مضيئ امتد اليوم على مدى 100 سنة تقريبا. في سنة 2007، تمكنت مجموعة SAIC- Shanghai Automobile Industriel Corporation- مصنّع السيارات الذي يحتل المرتبة 8 عالميا، من اقتناء العلامة ومواصلة تصميم نماذج جديدة من السيارات دائما مستوحاة من النمط البريطاني. وتموقعت العلامة في عدد من الأسواق في العالم لتنتصب بتونس في سنة 2016 وتختار Meninx OIS كموزع رسمي لعلامتها.

حول “طوطال تونس” فرع من فروع الشركة العالمية النفطية “طوطال”، تنشط “طوطال” في تونس منذ 70 سنة وتختص في مجال توزيع المنتوجات البترولية (محروقات، زيوت، غاز مسيل،…) والخدمات المتعلقة بها وتتوفر اليوم على أكثر من 300 متعاون وتشغلّ أكثر من 4000 عون بصفة غير مباشرة. وتوزع حوالي 800 طن من المنتوجات البترولية في السنة وتتوزع أنشطتها على 8 مناطق صناعية وحوالي 160 محطة خدمات مختصة في توزيع المحروقات في كامل التراب التونسي.

حول قسم التسويق الخدمات طوطال

يقوم قسم التسويق والخدمات طوطال بتطوير وتوزيع المنتوجات المستخرجة أساسا من البترول وكل الخدمات المتعلقة بها. ويتوفر هذا القسم على 32000 متعاون في 107 دولة ويوفر خدمات ومنتوجات في 150 دولة. ويستقبل قسم طوطال للتسويق والخدمات يوميا 8 مليون حريف في مختلف فروع شبكته الـحاضنة لأكثر من 15600 محطة خدمات في 71 دولة.

وباعتبارها تحتل المرتبة الرابعة عالميا في مجال التوزيع والأولى كموزع للمنتوجات البترولية في إفريقيا، فان القسم التجاري لطوطال يدعم تطوره في مجمل مواقع إنتاجه في العالم حيث يتم صنع الزيوت، الزفت، المكملات، المحروقات والسوائل الخاصة.

حول مجموعة “طوطال”

“طوطال ” شركة عالمية وكونية مختصة في مجال الطاقة. وهي تعتبر من بين أولى الشركات الدولية البترولية والغازية وفاعل رئيسي في مجال الطاقات ضعيفة الكاربون.

ويلتزم الـ 100000 متعاون مع طوطال بالعمل من أجل طاقة أفضل ، أكثر ضمانة، أكثر نظافة، أكثر نجاعة، أكثر تجديد وقريبة أقصى ما يمكن من البشر. متواجدة في أكثر من 130 دولة، تطمح طوطال بأن تكون رائدة الطاقات المسؤولة.

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MG MOTORS: لمزيد من المعلومات الاتصال بـ: هيبة بن سلامة +21658576520

hiba.benslama@oismotors.com

طوطال: لمزيد من المعلومات الاتصال بـ: شيراز حجري +216 58 565 445

chiraz.hajri@total.tn

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