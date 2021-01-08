رئيس الجمهورية يكلف غازي الغرايري بمهام سفير مندوب دائم للجمهورية التونسية لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية

كلف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه اليوم الجمعة في قصر قرطاج، بغازي الغرايري، السفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بمهام سفير مندوب دائم للجمهورية التونسية لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وتناول اللقاء، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن رئاسة الجمهورية، الاستعدادات الجارية لاحتضان تونس الدورة الثامنة عشرة لقمة الفرنكفونية التي ستقام في جزيرة جربة في نوفمبر من العام الحالي.

وأحاط الغرايري رئيس الدولة علما بآخر المستجدات المتعلقة بهذا الحدث، وخاصة ارتياح المنظمة الدولية للفرنكفونية لحسن تقدم التحضيرات المتعلقة بتنظيم هذه القمة، بحسب البلاغ ذاته.

وقد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة على جميع المستويات لضمان إنجاح هذا الموعد الهام، مشددا على أهمية أن تساهم كل البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية في معاضدة مجهودات تونس من أجل تحقيق النجاح المطلوب.