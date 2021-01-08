وزارة التجهيز والاسكان تؤكد ان الوضع الحالي للجسر المتحرك بولاية بنزرت لا يشكل خطورة

اكدت وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ، مساء الجمعة، ان الوضع الحالي للجسر المتحرك بولاية بنزرت لا يشكل خطورة، داعية الى ضرورة احترام العلامات المرورية المركزة بمداخله والحمولة القصوى المسموح بها للمرور فوقه والمقدرة بـ20 طنا.

وشددت الوزارة، في بلاغ توضيحي، ان مصالحها المركزية والجهوية تعمل على حسن صيانة واستغلال المرفق العمومي للجسر المتحرك ببنزرت، وذلك بتخصيص الموارد البشرية المختصة من مهندسين وتقنيين اللازمة لتأمين عمليات التفقد الدورية والمعمقة، وضمانا لديمومة وسلامة المنشأة التي تؤمن عبور 50 ألف عربة يوميا.

وذكرت في ذات السياق، بان مصالحها الجهوية قد قامت بأشغال حماية الركائز الإسمنتية وصيانة أعمدة الركائز للجسر المتحرك، خلال سنة 2018 كما تفقدت اعمدة الركائز تحت سطح البحر خلال شهر فيفري 2020، التي ثبت سلامتها واستقرارها.

واشارت الى الإعلان عن طلب عروض يوم 23 ديسمبر 2020 لدراسة تجديد الأنظمة الكهربائية والأوتوماتكية للجسر المتحرك، والمبرمج انجازها خلال شهر مارس 2021.

ولفتت الوزارة الى انه سيتم الإعلان على طلب عروض للقيام بأشغال صيانة الخرسانة الإسمنتية للجسر المتحرك قبل موفى الثلاثي الأول لسنة 2021.