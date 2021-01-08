مدنين: حملة تقصي فيروس كورونا في بن قردان تكشف عن 28 إصابة جديدة

كشفت حملة التقصي حول فيروس كورونا، التي انتظمت اليوم الجمعة بمعتمدية بن قردان، عن 28 إصابة جديدة بكوفيد ـ19، وذلك من جملة 160 عينة خضعت إلى التحليل السريع بصفة مجانية في إطار برنامج “عزيمة”، الذي يتنقل بين مختلف المعتمديات لتوسيع دائرة التقصي وكسر حلقة العدوى الناجمة عن هذا الفيروس.

واعتبرت سلوى بن حمدان، رئيسة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي ببن قردان، ورئيسة لجنة مجابهة الكوارث بالمستشفى، أن هذا العدد من الإصابات مؤشر خطير على انتشار الفيروس بالمنطقة، وهو ما يستوجب مزيدا من الوعي المجتمعي واحترام كل شروط الوقاية من فيروس كورونا، وخاصة حمل الكمامات والتباعد وغسل الأيدي أو تعقيمها، مشددة على ضرورة الابتعاد عن التجمعات، وخاصة المقاهي والأسواق.

وشارك في هذه الحملة، التي احتضنتها دار الشباب ببن قردان، إلى جانب الاطراف الصحية من مدنين وبن قردان، مكونات المجتمع المدني، في إطار مجهود مشترك لمجابهة فيروس كورونا.