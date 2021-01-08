صفاقس: تأجيل الاضراب العام الجهوي المقرّر يوم 12 جانفي الجاري الى يوم 17 فيفري القادم

قرّر الطرف النقابي الممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، عقب الجلسة الصلحية التي انعقدت اليوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة، والتي جمعته بوفد عن رئاسة الحكومة، تأجيل الاضراب العام الجهوي بصفاقس المزمع تنفيذه يوم 12 جانفي الجاري، الى يوم 17 فيفري القادم، وفق ما جاء في محضر اتفاق ممضى من الطرفين، نشره الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على صفحته الرسمية عقب الجلسة.

وأوضح كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، في تصريح هاتفي مع (وات)، ان قرار تأجيل الاضراب العام الجهوي، جاء على اثر استجابة الطرف الحكومي في محضر الاتفاق على عدة نقاط وردت في برقية الاضراب، ابرزها تعهده بايفاد فريق عمل حكومي الى صفاقس يوم 18 جانفي الجاري لمتابعة الاشكاليات التنموية العالقة بالجهة، وعقد مجلس وزاري خاص بها يوم 8 فيفري القادم.

يذكر ان الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، التي انعقدت يوم 17 ديسمبر الماضي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، بحضور الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، قد أقرت تنفيذ إضراب عام جهوي يوم 12 جانفي القادم يكون مشفوعا بمسيرة شعبية.

وأوضح العوادني، في تصريح اعلامي عقب انتهاء اشغال الهيئة الادارية الجهوية “ان الاضراب العام الجهوي التي أقرته الهيئة الادارية الجهوية لاتحاد الشغل بصفاقس يأتي على خلفية المطالبة بأن تاخذ جهة صفاقس حضها في التنمية، باعتبارها عاصمة الجنوب واكبر قطب اقتصادي في البلاد، ودفاعا عن مدنية الدولة والتصدي لخطاب العنف والكراهية الذي يواجهه الاتحاد ومناضليه وعدد من افراد المجتمع التونسي.

ويأتي الإضراب أيضا، وفق ذات المصدر، من أجل الدفاع عن المقدرة الشرائية للعمال والأُجراء، والضغط على الحكومة لفتح ملفات عديد القطاعات التي ينتمي اليها المحتجين في عديد الجهات بالبلاد”، حسب تقديره.