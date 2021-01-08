البورصة في أسبوع: توننداكس يتراجع بنسبة 1ر2 بالمائة

أقفلت بورصة تونس، معاملات الأسبوع الأول من سنة 2021، الممتد من 4 الى 8 جانفي، على منحى سلبي، ليتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 1ر2 بالمائة عند مستوى 51ر6743 نقطة، حسب شركة الوساطة “التونسية للاوراق المالية”.

وبلغ حجم التبادل خلال هذا الأسبوع نحو 4ر25 مليون دينار (م د)، بمعدل 5 ملايين دينار يوميا. علما ان السوق لم تسجّل عمليات بيع كتل اسهم.

وتصدرت تأمينات مغربية قائمة الارتفاعات لهذا الاسبوع، وارتفع سهمها بنسبة 8ر7 بالمائة (62 د) وسط حجم تبادل بقيمة 1ر2 م د. وتطور آداء الشركة منذ أن تم ادراجها بالبورصة مؤخرا بنسبة 7ر11 بالمائة.

وارتفع سهم شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية بنسبة 3ر7 بالمائة (190ر8 د) دون تسجيل أي تبادل.

وتقلص، في المقابل، سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي بنحو 15 بالمائة (160ر1 د) مع حجم تبادل بقيمة 345 ألف دينار. علما أن آداء الشركة في البورصة قد تحسن بنسبة 125 بالمائة خلال سنة 2020.

وتدحرج سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 15 بالمائة (360ر2 د)

وكان سهم شركة بيع المنتوجات الصحية” ليلا” الأكثر حركية خلال معاملات الأسبوع وتطور بنسبة 6ر3 بالمائة 250ر12 د مع حجم تبادل يناهز 7ر2 م د.