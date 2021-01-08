دورة استثنائية خاصة بالطلبة ممن تعذر عليهم إجراء امتحانات السداسي الاول جراء إصابتهم بكورونا

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه تقرر خلال مجلس الجامعات، المنعقد اليوم الجمعة، تنظيم “دورة استثنائية كوفيد ـ19” خاصّة بالطلبة الذين تعذّر عليهم إجراء امتحانات السداسي الأول نظرا لإصابتهم بالكورونا.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم، أنه يتعيّن على هؤلاء الطلبة إعلام مؤسّساتهم في الإبّان والاستظهار وجوبا في الآجال باختبار إيجابي وبشهادة طبّية يثبتان إصابتهم خلال فترة الامتحانات أو قُبَيلَها.

ونص قرار مجلس الجامعات على أن تتولّى المؤسسات الجامعية المعنية تنظيم هذه الدورة الاستثنائية على ألا يتجاوز تاريخ إجرائها يوم 19 مارس 2021، وذلك في انتظار إصدار الوزارة لمنشور ترتيبي ينظّم هذه الدورة الاستثنائية.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن هذا القرار يأتي تبعا للوضع الصحّي الاستثنائي المرتبط بجائحة كوفيد ـ19، وحرصا على إجراء امتحانات السداسي الأول في أحسن الظروف مع الحفاظ على تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة.