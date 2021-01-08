قانون المالية 2021: الترفيع في المبالغ المقتطعة من القاعدة الضريبية لحسابات الادخار بالاسهم

حدد قانون المالية لسنة 2021 المبالغ المقتطعة من القاعدة الضريبية من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار للاستثمار في حساب الادخار بالأسهم، وذلك في إطار تشجيع الادخار على المدى الطويل، حسب ما افادت به بورصة تونس، الجمعة.

وأكدت مزايا “حساب الادخار في الاسهم” باعتباره صيغة ذكية للاستثمار في البورصة، من خلال القيام بمدخرات متنوعة ومربحة على المديين المتوسط ??والطويل.

وتمكن، كذلك، من طرح المبالغ المودعة في حساب الادخار في الاسهم، من قاعدة الضريبة الموظفة على الدخل، تصل الى 100 ألف دينار سنويا، كما يمكن أن تصل الأرباح الضريبية الى 55 بالمائة من مبلغ الضريبة.

كما بين المصدر أن المستثمر يقرر تاريخ ضخ الاعتمادات في حساب الادخار في الاسهم، كما يقرر حجمها و تواترها.

كما افادت بورصة تونس للاوراق المالية انه تم تخصيص بوابة لحساب الادخار في الاسهم وكذلك للقيام بعمليات المحاكاة: www.cea.com.tn