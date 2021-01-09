عاجل: بالارقام..اخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس..

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء امس الجمعة، أنه تم بتاريخ 7 جانفي 2021، وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 56 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد ـ19، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 5108 وفاة.

كما تم بنفس التاريخ تسجيل 2649 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر إجراء 9700 تحليل مخبري. وبلغ عدد المتعافين 115 ألفا و173 شخصا بعد تعافي 1758 مصابا، وذلك من بين 154 ألفا و903 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب1615 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 344 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 116 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.