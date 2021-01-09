ايام مفتوحة للتقصي حول فيروس كورونا في المنستير..

في إطار البرنامج الوطني “عزيمة ” للتوقي من مخاطر كوفيد 19 الذي ينتظم تحت شعار “من جديد نغلبو الكوفيد”، انطلقت بولاية المنستير الايام المفتوحة للتقصي السريع حول الاصابة بفيروس كورونا.

وتهدف هذه الحملة إلى إجراء تحاليل سريعة لـ 1 % من سكان ولاية المنستير أي في حدود 6000 ساكن، وفق ما أكده المكلف بالاعلام بولاية المنستير، سامي طرشون ل “الجوهرة أف أم” بالجهة.

و قد تم بمختلف المعتمديات تنظيم حملات توعوية و تحسيسية لحث المواطنين على ارتداء الكمامات و احترام البروتوكولات الصحية مع توزيع كميات هامة من الكمامات و مواد التعقيم و “الجال معقم”، فضلا عن انطلاق ايام مفتوحة لاجراء تحاليل سريعة للتقصي من الاصابات بفيروس كورونا ( الخميس 7 جانفي الحالي بمعتمدية بني حسان و الجمعة 8 جانفي 2021 بمعتمديات صيادة لمطة بوحجر و المكنين و طبلبة و اليوم السبت 09 جانفي ستشمل معتمديات قصيبة المديوني ( دار الشباب طوزة ) و بني حسان ( مقر بلدية الغنادة ) و زرمدين ( دار الثقافة زرمدين و دار الشباب بمنزل الحياة ) و المنستير( المركب الشبابي علي السخيري و مركز التكوين المستمر بالمنستير ) على أن تتواصل الايام المفتوحة في باقي المعتمديات الى غاية يوم 28 جانفي 2021 .