سيدي بوزيد: إصدار 17 قرار غلق لفضاءات لم تلتزم باجراءات التوقي من انتشار فيروس “كورونا”

اتخذت السلط الجهوية بولاية سيدي بوزيد 17 قرار غلق لعددد من المقاهي والمطاعم والحمامات التي لم تلتزم باجراءات التوقي من انتشار فيروس “كورونا”، وفق ما افاد به، اليوم السبت، والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون .

وبيّن الوالي، في تصريح لـ”وات”، أن قرارات الغلق صدرت في فضاءات لم تلتزم إما برفع الكراسي بعد الساعة الرابعة أو بمنع لعب الورق وتوزيع “الشيشة”، وضد بعض الحمامات التي صدر في شأنها قرار غلق سابق ولم يتم الالتزام به.

وأكد أنه نظرا لدقة وخطورة الوضع الوبائي اصبح وعلى اثر ارتفاع عدد الاصابات المسجلة في الجهة بفيروس “كورونا”، تم تنظيم حملات بمشاركة الوحدات الامنية، والادارة الجهوية للصحة، والادارة الجهوية للتجارة، والادارة الجهوية للنقل، والشرطة البيئية بهدف الحد من العدوى الافقية، وذلك باشراف المعتمديات وبمشاركة المجالس البلدية.

يذكر ان ولاية سيدي بوزيد سجلت 3246 حالة إصابة بفيروس “كورونا، منها 2055 حالة شفاء و119 حالة وفاة.