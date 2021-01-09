جندوبة: تسجيل 1947 إصابة بفيروس كورونا و130 حالة وفاة منذ بداية الجائحة

بلغ عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بولاية جندوبة منذ بداية الجائحة إلى حدود يوم أمس السبت 1947 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات خلال ذات الفترة 130 حالة يضاف إليهم 5 حالات خارج الوطن، وفق آخر تحيين للاحصائيات نشرته الإدارة الجهوية للصحة

وتصدرت الدائرة الصحية بجندوبة لائحة الوفيات والإصابات بتسجيل 48 حالة وفاة مقابل 1280 إصابة، تلتها الدائرة الصحية بوسالم بلطة بوعوان ب27 حالة وفاة و310 إصابات، وتأتي الدائرة الصحية بمعتمديتي غار الدماء ووادي مليز في الترتيب الثالث بتسجيلهما 16 حالة وفاة مقابل 132 إصابة، فيما ورد ترتيب كل من معتمدية فرنانة وعين دراهم وطبرقة باعتبارهم دوائر صحية مستقلة عن بعضها البعض ب15 حالة وفاة و60 اصابة ومعتمدية فرنانة ب10 حالات وفاة و65 إصابة، ومعتمدية عين دراهم ب14 حالة وفاة و100 اصابة مسجلة بالدائرة الصحية بمعتمدية طبرقة.

ويقيم حاليا بأقسام الكوفيد بمستشفيات ولاية جندوبة 15 مصابا فيما يقيم شخص واحد بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة.

يشار الى أن عمليات رفع العينات بولاية جندوبة شبه متوقفة منذ وفاة طبيب بإحدى مصاعد المستشفى الجهوي بجندوبة يوم 04 ديسمبر المنقضي، باستثناء يومين مفتوحين لتقصي الإصابة بالفيروس أجرته الإدارة الجهوية بالتعاون مع بعض الأطراف لإدارة التربية والحماية المدنية (واحدة في ساحة وسط المدينة وأخرى بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة)