طوطال تونس و MG موتورز في جولة ” Road Trip” 100% كهربائية

5280 إصابة بكورونا في الوسط المدرسي

عاجل: امكانية اعتماد نظام الدراسة السداسي..ووزير التربية يكشف السيناريو المحتمل في حال تم فرض الحجر الصحي الشامل مجددا..

القبض على 03 أشخاص وحجز 30 ألف قرصا مخدر بمدنين

هاشمي الوزير: وزارة الصحة تطلق قريبا تطبيقة الكترونية لتنظيم عملية التلقيح ضد “كورونا” في تونس

2021/01/09 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس “كورونا ” الهاشمي الوزير اليوم السبت أن وزارة الصحة ستطلق قبل موفى شهر جانفي الجاري تطبيقة الكترونية تحت اسم ” e-vax ” تهدف إلى تنظيم عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا” في تونس

وأوضح هاشمي الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذه التطبيقة التي تم تطويرها من قبل فريق من وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وفريق من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستمكن كل المواطنين الراغبين في تلقي تلقيح ضد فيروس “كورونا” من التسجيل بها عن بعد و الإدلاء بجملة من المعلومات التي تخص حالتهم المدنية والصحية

و أضاف أن فريقا مختصا سيتولى عبر هذه التطبيقة النظر في جميع مطالب المواطنين المتعلقة بالحصول على التلقيح وفرزها حسب الأولوية التي تسند بالأساس للمسنين و للمصابين بالأمراض المزمنة ثم يتم في مرحلة ثانية، وبعد وصول التلاقيح الى تونس، مراسلة المواطنين المرشحين لإجراء هذا التلقيح عبر رسائل الكترونية يتم فيها إعلامهم بتاريخ وساعة إجراء تلقيحهم فضلا عن تحديد مركز التلقيح الذي سيتوجهون إليه

ولفت عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس “كورونا” الى أن هذه التطبيقة توفر ركنا خاصا بمتابعة الحالة الصحية للمواطنين بعد تلقيهم التلقيح ضد فيروس “كورونا” و الذي يمكنهم من الإدلاء بجميع الأعراض الجانبية التي قد تطرأ عليهم جراء هذا التلقيح مشددا على أن هذه الآلية تم تطويرها من باب الاحتياط لا غير لأنه من غير الوارد أن تخلف هذه التلاقيح مضاعفات صحية حسب تقديره

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn