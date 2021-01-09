تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية المهدية *

سجّلت ولاية المهدية، اليوم السبت، 279 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية ظهور الجائحة، إلى جانب 4 وفيات جراء الإصابة بهذا الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات الى 4688 إصابة، والوفيات الى 111 حالة.

وتوزعت الإصابات الجديدة المجراة على 993 عينة، إلى 181 إصابة بالمهدية، و29 بالجم، و27 إصابة بسيدي علوان، و15 إصابة بقصور الساف، و9 بالشابة، و10 بالسواسي، و5 بشربان، و3 بملولش.

في المقابل، تعافى 73 مصابا من الفيروس، ليبلغ العدد الجملي لحالات الشفاء منذ بداية الجائحة، 3178 حالة، في حين تعدّ الجهة حاليا 1399 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية تطاوين *

سجّلت ولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع العدد الجملي للمصابين بالفيروس إلى 1743 مصابا.

وتتوزع هذه الإصابات، إلى 9 إصابات في تطاوين الشمالية، و4 في تطاوين الجنوبية، و03 اصابات في غمراسن، و03 في البئر الاحمر، وحالة واحدة (01) في رمادة، ومثلها في ذهيبة.

وارتفع، كذلك، عدد الملزمين بالحجر الصحي الذاتي الى 350 مصابا، فيما بلغت حالات الشفاء 1266 حالة.

ويخضع حاليا، 9 مصابين للعلاج والمراقبة الصحية في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و07 آخرين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أية حالة وفاة بهذا الوباء، ليستقر اجمالي الوفيات في حدود 110 حالات منذ تفشيه في شهر مارس الماضي، 46 منهم في تطاوين الشمالية، و25 في غمراسن، و23 في تطاوين الجنوبية، و6 وفيات في بني مهيرة، و03 في الصمار و03 في البئر الاحمر، الى جانب حالتي وفاة في ذهيبة (02) وحالتين (02) في رمادة.

ولاية سيدي بوزيد *

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم السبت، حالة وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 44 حالة تعافي، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ بداية انتشار الفيروس بالجهة، الى 3310 إصابة مؤكدة، من بينها 120 حالة وفاة، و2099 حالة شفاء.

وتتوزع مجموع الإصابات حسب المعتمديات، على كل من معتمدية سيدي بوزيد الغربية بـ1400 اصابة، وسيدي بوزيد الشرقية بـ425 إصابة، والسبالة بـ193 إصابة، الرقاب بـ346 إصابة، جلمة بـ194 إصابة، وسيدي علي بن عون بـ106 إصابة، وبئر الحفي بـ159 إصابة، والمكناسي بـ121 إصابة، وأولاد حفوز بـ115 إصابة، وسوق الجديد بـ96 إصابة، والمزونة بـ93 إصابة، ومنزل بوزيان بـ47 إصابة، وأخيرا السعيدة بـ15 إصابة.

ولاية باجة *

أثبتت التحاليل الفيروسية، المجراة يوم أمس الجمعة، بولاية باجة، إصابة 45 شخصا بفيروس “كورونا” المستجد، أكثر من نصفهم بمدينة باجة بـ24 إصابة، ليصل إجمالي الاصابات المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة الى 3229 اصابة.

وتتوزع الاصابات الجديدة على أغلب معتمديات ومدن الجهة، وهي مدينة باجة (24 إصابة)، وتستور(7 إصابات)، ونفزة(4 إصابات)، ومجاز الباب(4 إصابات)، وتبرسق(3 إصابات)، وعمدون(3 إصابات).

في المقابل، فاقت نسبة التعافي من الفيروس الـ86 بالمائة، حيث بلغ عدد المتعافين 2799 شخصا، علما وانه لم تسجل أمس اية حالة وفاة، ليستقرّ إجمالي الوفيات بالجهة في حدود 94 حالة.

ولاية المنستير *

ارتفع إجمالي الوفيات بفيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير، إلى 208 حالات، بعد تسجيل 8 وفيات جديدة، والإصابات إلى 8844 إصابة، على إثر رصد 166 إصابة جديدة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة، إلى 26 إصابة بالساحلين، و25 إصابة بطبلبة، و21 إصابة بالمنستير، و20 إصابة بجمال، و19 إصابة بالبقالطة، و11 إصابة ببنبلة، و8 إصابات بقصيبة المديوني، و6 إصابات بالمكنين، و3 إصابات بالوردانين، وإصابتين بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة بزرمدين، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابتين غير محدد مكانهما.

وسجّلت الجهة، منذ مارس الفارط وإلى غاية 7 جانفي الجاري، تعافي مجموع 6370 حالة من فيروس “كورونا”، من بينها 134 حالة شفاء جديدة.

وتعد المنستير 2266 حالة مازالت حاملة للفيروس، من بينها 50 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، بالمنستير الذي بلغت نسبة الإشغال لأسرة “الكوفيد19″ به، 68 فاصل 5 في المائة.

وأتم بالجهة، الى غاية 7 جانفي الجاري، مجموع 39 ألفا و527 شخصا فترة الحجر الصحي الذاتي أو الحجر الصحي الإجباري أو المتابعة الصحية، في حين يخضع حاليا 6254 شخصا للحجر الصحي الذاتي.

وارتفع مجموع تحاليل تقصي فيروس ” كورونا” المستجد منذ بدء انتشار الوباء في مارس 2020 والى غاية 7 جانفي الحالي، إلى 37 ألفا و281 تحليلا، منها 498 تحليلا جديدا.

ولاية قبلي *

سجّلت ولاية قبلي، 43 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات المؤكدة منذ اكتشاف اول حالة اصابة بالفيروس بالجهة، إلى 3618 حالة، (منها 3507 حالة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في جوان الفارط)، و2794 حالة تعافي، فيما لا تزال 573 حالة نشطة.

واستقر العدد الجملي للوفيات بالفيروس في حدود 141 حالة، منها 140 حالة سجلت بعد اعادة فتح الحدود في شهر جوان من سنة 2020.

ولاية زغوان *

سجّلت ولاية زغوان، اليوم السبت، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات الى 94 حالة وفاة.

وسجلت المصالح الصحيّة بالجهة، أيضا، 24 إصابة إضافية بالفيروس، ارتفع على إثرها عدد الإصابات إلى 2171 إصابة .

ويقيم، حاليا، 23 مصابا بمختلف الوحدات بكل من المستشفى الجهوي بزغوان، والمستشفى المحلي بالفحص، والمستشفى المحلي بالناظور، وذلك من جملة 48 سريرا تم وضعها على ذمة المصابين.

ولاية صفاقس *

سجلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و260 حالة إصابة بالفيروس من مجموع 858 تحليلا منجزا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 349 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية المكتشفة إلى 15143 حالة.

وارتفع، كذلك، عدد المقيمين في المستشفيات والمصحات إلى 208 مصابين، فيما بلغ عدد المصابين المقيمين بقسمي العناية المركزة بكل من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى الميداني العسكري 28 مصابا، وعدد المقيمين بقسم “كوفيد أكسيجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 108 مصابين، وعدد المقيمين بالمصحات الخاصة 72 مصابا بالفيروس.

في المقابل، تطور عدد المتعافين من الوباء، الى 11251 حالة تعافي، علما وأنه تم الى حد الآن انجاز 56324 تحليلا في إطار تقصي الوباء بين تحاليل سريعة وتحاليل “بي سي آر”.

ولاية جندوبة *

بلغ عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بولاية جندوبة منذ بداية الجائحة إلى حدود يوم أمس السبت، 1947 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات خلال ذات الفترة 130 حالة وفاة.

وتصدرت الدائرة الصحية بجندوبة لائحة الوفيات والإصابات بتسجيل 48 حالة وفاة، مقابل 1280 إصابة، تلتها الدائرة الصحية بوسالم بلطة بوعوان بـ27 حالة وفاة و310 إصابات، وتأتي الدائرة الصحية بمعتمديتي غار الدماء ووادي مليز في الترتيب الثالث بتسجيلهما 16 حالة وفاة مقابل 132 إصابة.

وورد ترتيب كل من معتمدية فرنانة وعين دراهم وطبرقة بـ15 حالة وفاة و60 اصابة، ومعتمدية فرنانة بـ10 حالات وفاة و65 إصابة، ومعتمدية عين دراهم بـ14 حالة وفاة و100 اصابة مسجلة بالدائرة الصحية بمعتمدية طبرقة.

ويقيم حاليا بأقسام الكوفيد بمستشفيات ولاية جندوبة، 15 مصابا، فيما يقيم شخص واحد بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة.

ولاية منوبة *

سجّلت ولاية منوبة، يوم أمس الجمعة، حالة وفاة بمعتمدية الجّديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، و141 إصابة جديدة، مقابل 182 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الوفيات الى 216 حالة، والإصابات الى 4062 إصابة، فيما تطور عدد حالات التعافي الى 3195 حالة، وذلك منذ بداية انتشار الجائحة بالجهة.

وبلغ العدد الجملي للحالات النشيطة، 651 حالة نشيطة، منها 648 حالة تخضع لإجراء العزل الصحي الذاتي و 03 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات .

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (216 حالة)، وطبربة (114 حالة)، ودوار هيشر(115 حالة)، وادي الليل (62 حالة)، والمرناقية (60 حالة)، والجديدة (39 حالة)، وبرج العامري (23 حالة)، والبطان (19 حالة).

ولاية قابس *

سجّلت ولاية قابس، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و165 إصابة جديدة من جملة 467 تحليلا، وبذلك ترتفع الحصيلة الوبائية بالجهة إلى 6189 إصابة، منها 169 حالة وفاة، و4895 حالة تعافي.

و تتوزع الإصابات الجديدة حسب الدوائر الصحيّة، الى 66 إصابة بقابس الجنوبية، و33 اصابة بمارث، و23 اصابة بقابس المدينة، و18 اصابة بقابس الغربية، و06 إصابات بكل من المطوية، ووذرف، ومطماطة الجديدة، و04 إصابات بغنوش، و03 إصابات بالحامة.

وتعدّ الجهة حاليا 1292 حالة نشيطة (حاملة للفيروس)، من بينها 364 حالة بقابس الجنوبية، و273 حالة بمارث، و256 حالة بقابس المدينة.