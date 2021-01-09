تطاوين: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” واستقرار الوفيات في حدود 110 حالات

سجّلت الادارة الجهوية للصحّة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”المستجد، ليرتفع العدد الجملي للمصابين بالفيروس إلى 1743 مصابا.

وتتوزع هذه الإصابات، إلى 9 إصابات في تطاوين الشمالية، و4 في تطاوين الجنوبية، و03 اصابات في غمراسن، و03 في البئر الاحمر، وحالة واحدة (01) في رمادة، ومثلها في ذهيبة.

وارتفع، كذلك، عدد الملزمين بالحجر الصحي الذاتي الى 350 مصابا، فيما بلغت حالات الشفاء 1266 حالة.

ويخضع حاليا، 9 مصابين للعلاج والمراقبة الصحية في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و07 آخرين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أية حالة وفاة بهذا الوباء، ليستقر اجمالي الوفيات في حدود 110 حالات منذ تفشيه في شهر مارس الماضي، 46 منهم في تطاوين الشمالية، و25 في غمراسن، و23 في تطاوين الجنوبية، و6 وفيات في بني مهيرة، و03 في الصمار و03 في البئر الاحمر، الى جانب حالتي وفاة في ذهيبة (02) وحالتين (02) في رمادة.