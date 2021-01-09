الرابطة 1 – الجولة 7 – النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:

–السبت 9 جانفي 2021

في المتلوي

نجم المتلوي 0

الاولمبي الباجي 2 مراد الهذلي (13) وحسين بن يحي (81)

في بنزرت

النادي البنزرتي 1 جمال الدين شتال (7)

النادي الافريقي 1 حمدي العبيدي (21)

في حمام سوسة

النجم الساحلي 0

اتحاد تطاوين 0

–الجمعة 8 جانفي 2021

في سليمان

مستقبل سليمان 1 ايمن محمود 66

الملعب التونسي 2 فيكتور اباتا 40 وبلال ايت مالك 90

–الاحد 10 جانفي 2021

في المنستير – س 14

الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان اسامة بن اسحاق

في بن قردان – س 14

اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسي نعيم حسني

في رادس – س 14

الترجي الرياضي – مستقبل الرجيش اسامة رزق الله

الترتيب

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 13 5 4 1 0 7 2

2- الملعب التونسي 11 6 3 2 1 10 6

3- النادي الصفاقسي 10 4 3 1 0 8 1

4- الاولمبي الباجي 10 6 2 4 0 8 5

5- النجم الساحلي 10 6 3 1 2 8 6

6- نجم المتلوي 10 7 3 1 3 4 5

7- مستقبل الرجيش 9 6 2 3 1 6 3

8- اتحاد بن قردان 9 6 2 3 1 5 2

9- مستقبل سليمان 8 7 2 2 3 9 11

10- اتحاد تطاوين 7 7 1 4 2 3 5

11- النادي الافريقي 6 7 1 3 3 6 11

12- النادي البنزرتي 5 7 1 2 4 6 10

13 – الاتحاد المنستيري 2 5 0 2 3 4 8

14- شبيبة القيروان 1 5 0 1 4 2 11