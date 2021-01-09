الرابطة 1 – الجولة 7 – النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
–السبت 9 جانفي 2021
في المتلوي
نجم المتلوي 0
الاولمبي الباجي 2 مراد الهذلي (13) وحسين بن يحي (81)
في بنزرت
النادي البنزرتي 1 جمال الدين شتال (7)
النادي الافريقي 1 حمدي العبيدي (21)
في حمام سوسة
النجم الساحلي 0
اتحاد تطاوين 0
–الجمعة 8 جانفي 2021
في سليمان
مستقبل سليمان 1 ايمن محمود 66
الملعب التونسي 2 فيكتور اباتا 40 وبلال ايت مالك 90
–الاحد 10 جانفي 2021
في المنستير – س 14
الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان اسامة بن اسحاق
في بن قردان – س 14
اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسي نعيم حسني
في رادس – س 14
الترجي الرياضي – مستقبل الرجيش اسامة رزق الله
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 13 5 4 1 0 7 2
2- الملعب التونسي 11 6 3 2 1 10 6
3- النادي الصفاقسي 10 4 3 1 0 8 1
4- الاولمبي الباجي 10 6 2 4 0 8 5
5- النجم الساحلي 10 6 3 1 2 8 6
6- نجم المتلوي 10 7 3 1 3 4 5
7- مستقبل الرجيش 9 6 2 3 1 6 3
8- اتحاد بن قردان 9 6 2 3 1 5 2
9- مستقبل سليمان 8 7 2 2 3 9 11
10- اتحاد تطاوين 7 7 1 4 2 3 5
11- النادي الافريقي 6 7 1 3 3 6 11
12- النادي البنزرتي 5 7 1 2 4 6 10
13 – الاتحاد المنستيري 2 5 0 2 3 4 8
14- شبيبة القيروان 1 5 0 1 4 2 11