هكذا ستكون حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم…

انتداب أعوان في اطار آلية استثنائية لفائدة مركز إقامة الشباب بمنزل تميم ليفتح أبوابه رسميا

دورة استثنائية خاصة بالطلبة ممن تعذر عليهم إجراء امتحانات السداسي الاول جراء إصابتهم بكورونا

صفاقس: تأجيل الاضراب العام الجهوي المقرّر يوم 12 جانفي الجاري الى يوم 17 فيفري القادم

الرابطة المحترفة الاولى – الجولة 7 – النتائج و الترتيب

2021/01/10 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي النتائج والهدافون والترتيب عقب مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .

اليوم الاحد
في المنستير
الاتحاد المنستيري 1
جينيو مبيلي د66
شبيبة القيروان صفر

في بن قردان –
اتحاد بن قردان 1
محمد امين حمروني د10
النادي الصفاقسي صفر

في رادس –
الترجي الرياضي 2
فادي بن شوق (د45 زائد1 ) وعلاء المرزوقي د63
– مستقبل الرجيش صفر

-السبت 9 جانفي 2021
في المتلوي
نجم المتلوي 0
الاولمبي الباجي 2 مراد الهذلي (13) وحسين بن يحي (81)
في بنزرت
النادي البنزرتي 1 جمال الدين شتال (7)
النادي الافريقي 1 حمدي العبيدي (21)
في حمام سوسة
النجم الساحلي 0
اتحاد تطاوين 0

–الجمعة 8 جانفي 2021
في سليمان
مستقبل سليمان 1 ايمن محمود 66
الملعب التونسي 2 فيكتور اباتا 40 وبلال ايت مالك 90

الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 16 6 5 1 0 9 2
2- اتحاد بن قردان 12 7 3 3 1 6 2
3- الملعب التونسي 11 6 3 2 1 10 6
4- النادي الصفاقسي 10 5 3 1 1 8 2
– الاولمبي الباجي 10 6 2 4 0 8 5
– النجم الساحلي 10 6 3 1 2 8 6
– نجم المتلوي 10 7 3 1 3 4 5
8- مستقبل الرجيش 9 7 2 3 2 6 5
9- مستقبل سليمان 8 7 2 2 3 9 11
10- اتحاد تطاوين 7 7 1 4 2 3 5
11- النادي الافريقي 6 7 1 3 3 6 11
12 – الاتحاد المنستيري 5 6 1 2 3 5 8
13- النادي البنزرتي 5 7 1 2 4 6 10
14- شبيبة القيروان 1 6 0 1 4 2 12

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn