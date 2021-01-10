الرابطة المحترفة الاولى – الجولة 7 – النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج والهدافون والترتيب عقب مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .
اليوم الاحد
في المنستير
الاتحاد المنستيري 1
جينيو مبيلي د66
شبيبة القيروان صفر
في بن قردان –
اتحاد بن قردان 1
محمد امين حمروني د10
النادي الصفاقسي صفر
في رادس –
الترجي الرياضي 2
فادي بن شوق (د45 زائد1 ) وعلاء المرزوقي د63
– مستقبل الرجيش صفر
-السبت 9 جانفي 2021
في المتلوي
نجم المتلوي 0
الاولمبي الباجي 2 مراد الهذلي (13) وحسين بن يحي (81)
في بنزرت
النادي البنزرتي 1 جمال الدين شتال (7)
النادي الافريقي 1 حمدي العبيدي (21)
في حمام سوسة
النجم الساحلي 0
اتحاد تطاوين 0
–الجمعة 8 جانفي 2021
في سليمان
مستقبل سليمان 1 ايمن محمود 66
الملعب التونسي 2 فيكتور اباتا 40 وبلال ايت مالك 90
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 16 6 5 1 0 9 2
2- اتحاد بن قردان 12 7 3 3 1 6 2
3- الملعب التونسي 11 6 3 2 1 10 6
4- النادي الصفاقسي 10 5 3 1 1 8 2
– الاولمبي الباجي 10 6 2 4 0 8 5
– النجم الساحلي 10 6 3 1 2 8 6
– نجم المتلوي 10 7 3 1 3 4 5
8- مستقبل الرجيش 9 7 2 3 2 6 5
9- مستقبل سليمان 8 7 2 2 3 9 11
10- اتحاد تطاوين 7 7 1 4 2 3 5
11- النادي الافريقي 6 7 1 3 3 6 11
12 – الاتحاد المنستيري 5 6 1 2 3 5 8
13- النادي البنزرتي 5 7 1 2 4 6 10
14- شبيبة القيروان 1 6 0 1 4 2 12