الرابطة المحترفة الاولى – الجولة 7 – النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج والهدافون والترتيب عقب مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .

اليوم الاحد

في المنستير

الاتحاد المنستيري 1

جينيو مبيلي د66

شبيبة القيروان صفر

في بن قردان –

اتحاد بن قردان 1

محمد امين حمروني د10

النادي الصفاقسي صفر

في رادس –

الترجي الرياضي 2

فادي بن شوق (د45 زائد1 ) وعلاء المرزوقي د63

– مستقبل الرجيش صفر

-السبت 9 جانفي 2021

في المتلوي

نجم المتلوي 0

الاولمبي الباجي 2 مراد الهذلي (13) وحسين بن يحي (81)

في بنزرت

النادي البنزرتي 1 جمال الدين شتال (7)

النادي الافريقي 1 حمدي العبيدي (21)

في حمام سوسة

النجم الساحلي 0

اتحاد تطاوين 0

–الجمعة 8 جانفي 2021

في سليمان

مستقبل سليمان 1 ايمن محمود 66

الملعب التونسي 2 فيكتور اباتا 40 وبلال ايت مالك 90

الترتيب

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 16 6 5 1 0 9 2

2- اتحاد بن قردان 12 7 3 3 1 6 2

3- الملعب التونسي 11 6 3 2 1 10 6

4- النادي الصفاقسي 10 5 3 1 1 8 2

– الاولمبي الباجي 10 6 2 4 0 8 5

– النجم الساحلي 10 6 3 1 2 8 6

– نجم المتلوي 10 7 3 1 3 4 5

8- مستقبل الرجيش 9 7 2 3 2 6 5

9- مستقبل سليمان 8 7 2 2 3 9 11

10- اتحاد تطاوين 7 7 1 4 2 3 5

11- النادي الافريقي 6 7 1 3 3 6 11

12 – الاتحاد المنستيري 5 6 1 2 3 5 8

13- النادي البنزرتي 5 7 1 2 4 6 10

14- شبيبة القيروان 1 6 0 1 4 2 12