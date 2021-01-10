اريانة: نسبة العدوى المحلية بكوفيد – 19 تبلغ 98 % ونسبة الوفايات ناهزت 4 %

اكد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة باريانة، رضا البوهالي، ان “نسبة العدوى المحلية بفيروس كورونا المستجد بالجهة وصلت الى 98 بالمائة في حين بلغت نسبة الوفايات جراء الوباء 1ر4 بالمائة مقارنة بالنسبة المسجلة على الصعيد الوطني”

وأبرز البوهالي “الارتفاع الملحوظ لعدد الاصابات منذ بداية جانفي 2021، بتسجيل أكثر من 1366 إصابة مؤكدة خلال عشرة ايام فقط”.

وقال البوهالي لدى تقديمه للوضع الوبائي بالجهة خلال اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية اريانة، مؤخرا، ان “اكثر الاصابات بالفيروس تم تسجيلها بمعتمديتي اريانة المدينة وسكرة وهو ما يستدعي تكثيف عمليات التقصي والمسح لتحديد خارطة انتشار الفيروس بمناطق الجهة”.

وقد تم بالفعل الترفيع في عدد الاختبارات السريعة الى زهاء 4000 اختبار مقابل 3000 اختبار سريع مبرمج” وفق تعبيره.

وبلغ عدد الوفايات بفيروس كورونا المستجد الى غاية يوم 8 جانفي الجاري، 208 من الحالات منها 186 حالة سجلت بالمستشفيات و22 حالة بالمنازل.

وتوزعت حالات الوفاة الى 143 من الذكور و65 من الاناث بمعدل اعمار يقارب 68 سنة، وفق اخر تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة باريانة.

يذكر ان اجمالي الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس، ارتفع الى 5153 وفاة (بتاريخ 8 جانفي 2021)، وفق بيانات كشفت عنها وزارة الصحة، مساء السبت.

وبلغ عدد المتعافين 116 ألفا و526 شخصامن بين 157 ألفا و514 شخصا حاملا للفيروس.

ويجري، حاليا، التكفل ب1674 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام فيما يقيم 342 مصابا بأقسام العناية المركزة بين عمومي وخاص ويخضع 118 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين كذلك، استنادا الى وزارة الصحة.