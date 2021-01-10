اخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية قابس

سجلت الادارة الجهوية للصحة بقابس، 168 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيها 428 تحليلا اجريت على عينات مشتبه في اصابة اصحابها بالفيروس،

وفق ما صرّح به اليوم منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة حسين جبران، لمراسل ” وات ” بالجهة.

وأضاف أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بكوفيد – 19، والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، قد بلغ، حتى اليوم، في ولاية قابس 5007

شخصا من بين 6357 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس، في حين يبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشطة بالجهة يصل الى 1350 حالة.

* ولاية الكاف

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الادارة الجهوية للصحة بالكاف بتاريخ 08 جانفي الجاري على 83 عينة للتقصي حول انتشار فيروس الكورونا المستجد بالجهة

وفاة شخصين وإصابة 38 شخصا آخر بالعدوى بالفيروس.

وارتفع بذلك عدد الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 129 حالة وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4062 حالة شفي منها إلى غاية اليوم

الأحد 3852 ، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني لمراسل (وات) بالجهة.

ويبلغ عدد المقيمين في المستشفيات بسبب فيروس كورونا يبلغ إلى حدّ اليوم 44 شخصا منهم 09 أشخاص في اقسام الانعاش على حد قوله، ويخضع حاليا210 أشخاص

إلى الحجر الصحي.

* ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة أمس السبت حالتي وفاة بمعتمديتي طبربة ودوار هيشر جرّاء فيروس كورونا ، و62 حالة إصابة جديدة أغلبها عبر الاختبارات السريعة، و91 حالة شفاء

جديدة وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور اليوم لصحفية مكتب (وات) بمنوبة.

وبلغ العدد الجملي للحالات النشطة 620 حالة منها 617 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و ثلاث حالات قيد الإيواء بالمستشفيات .

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 4124 اصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 218 حالة وفاة ، و 3286 حالة شفاء.

* ولاية المهدية

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بـ146 عينة، صدرت الأحد، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجهة.

وسجّلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة جائحة كورونا، أيضا، 4 وفيات بكل من معتمديات بومرداس والمهدية وملولش (68 سنة) والسواسي.

ورصدت الجهة، في الأيام السبع الأخيرة، 849 إصابة جديدة بالفيروس التاجي و16 حالة وفاة سجّل نصفها بين الأمس واليوم.

وبلغ إجمالي الإصابات، منذ بداية الجائحة، 4753 منها 115 حالة وفاة و3257 حالة شفاء (بعد تعافي 83 مصابا اليوم الأحد) و1381 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

* ولاية بن عروس

سجّلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المستجدّ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 6818 إصابة مؤكدة ، توفي منهم 275 شخصا .

وتمّ تسجيل 39 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتماثلين للشفاء منذ بداية الجائحة إلى 6241 حالة.