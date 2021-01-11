أريانة: تسجيل 393 مخالفة اقتصادية خلال شهر ديسمبر الفارط

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة من تسجيل 393 مخالفة خلال شهر ديسمبر الفارط شملت قطاعات الخضر والغلال، والاسماك، والدواجن والبيض، واللحوم الحمراء، والمخابز، والمقاهي والمطاعم، والفواكه الجافة، وفق تقرير صادر عن الادارة الجهوية للتجارة باريانة.

وشملت المخالفات المسجلة، وفق ذات التقرير، الترفيع والزيادة في الاسعار، والفوترة، وعدم اشهار الاسعار، والاحتكار، والجودة، والمواد المدعمة، وذلك بعد اجراء نحو 112 فريقا رقابيا لـ2825 زيارة ميدانية استهدفت مختلف مسالك التوزيع بمعدل 95 زيارة يوميا توزعت بين مسالك التوزيع بالتفصيل بنسبة 85 بالمائة ومسالك التوزيع بالجملة بنسبة 5 بالمائة وعبر الطرقات بنسبة 10 بالمائة.

كما تم خلال شهر ديسمبر الفارط حجز مواد مدعمة يتم ترويجها خارج مسالك التوزيع القانونية من ذلك حجز 150 كلغ من مادة السداري، و1248 كلغ من الأرز، و3ر3 طنا من السكر، و37 لترا من الزيت النباتي، و3ر4 طنا من دقيق الفارينة، و3ر5 طنا من دقيق السميد، الى جانب حجز مواد استهلاكية اخرى منها 330 كلغ من المرطبات، و287 قارورة من عصير التمو،ر و500 علبة تبغ .

من جانبها قامت الفرقة الجهوية للشرطة البلدية باريانة خلال شهر ديسمبر الفارط من تحرير 175 مخالفة صحية، و07 مخالفات اقتصادية، وازالة 147 نقطة سوداء، الى جانب التدخل لحجز الات وزن وكميات هامة من الغلال في نحو 39 مناسبة.