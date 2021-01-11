عاجل: تعليق الدروس بالمعهد الثانوي بالمنزه السادس بسبب “فيروس كورونا”

أكدت الكاتبة العامة للنقابة الاساسية للتعليم الثانوي وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة، سامية حفصي، تعليق الدروس بالمعهد الثانوي بالمنزه السادس من ولاية أريانة مباشرة بعد حملة التقصي السريع عن فيروس “كورونا”، التي انتظمت صباح اليوم الاثنين، بالمعهد ببادرة من الادارة الجهوية للصحة وبلدية أريانة، بعد ثبوت إصابة عدد من التلاميذ والمربين بالفيروس.

وقالت الحفصي في تصريح لـ(وات)، ان ” تعليق الدروس كان قرارا ضروريا للقيام بعمليات التعقيم اللازمة لاسيما وان الاختبارات السريعة التي اجريت على الاساتذة والتلاميذ والعاملين بالمؤسسة التربوية كشفت عن اصابات متفاوتة اغلبها دون اعراض تذكر”، وفق تعبيرها.

من جهته، افاد مدير المعهد الثانوي بالمنزه السادس، محمد شطورو، بأن تعليق الدروس بالمعهد سيكون لمدة يوم واحد فقط لتعقيم فضاءات التدريس والادارة، بعد ثبوت اصابات بالفيروس صلب المعهد، مشيرا في هذا الصدد، الى “تسجيل اصابات في صفوف التلاميذ والمربين غير حاملة لاية اعراض”، وفق قوله.