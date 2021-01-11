بعد الزيادة في سعر السكر: سليم سعد الله يوضّح بخصوص الترفيع في أسعار المواد الاستهلاكية

أفاد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، أنه من بين المواد التي ستشهد زيادة في أسعارها في سنة 2021، هي مادة السكر، مبينا أن الزيادة في هذه المادة تقدر بـ 100 مليم، وفق تعبيره.

وأكّد سليم سعد الله في تصريح لإذاعة “اكسبراس اف ام” أن هناك زيادة بـ20 في المائة في الأدوية الموردة والتي لها جنيسها في تونس، مبينا أن هذه الزيادة أعلنت عنها الصيدلية المركزية، وهذا له أثر على المواطن التونسي، وفق قوله.

وأضاف سليم سعد الله أن وزير التجارة أكد أنه ليس هناك زيادة مرتقبة في المواد الاستهلاكية ما عدا في مادة السكر وفي الأدوية الموردة، وفق تعبيره.