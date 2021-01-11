وزارة الصحة تؤكد خلو تونس من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ مساء اليوم الاثنين، انه تم التأكد من خلو تونس من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، بعد القيام بعمليات التقطيع الجيني المجراة بالمخبر المرجعي للتحاليل بمستشفى شارل نيكول على عدد من الوافدين على تونس من بريطانيا نهاية ديسمبر الماضي والتي جاءت “نتائجھا سلبية”.

ومثل التباحث حول الإجراءات الكفيلة بالحد من تسارع انتشار فيروس كورونا المستجدّ في تونس خلال المرحلة القادمة لمنع تسرب السلالة الجديدة من ھذا الفيروس إلى بلادنا، محور اجتماع متعدّد القطاعات انعقد مساء اليوم الاثنين بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي.

وتدارس هذا الاجتماع الذي ضمّ بالخصوص ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات الصحة والشؤون الخارجية والنقل والسياحة، تطوّر الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19

وللإشارة فقد سجلت تونس 62 وفاة جديدة بتاريخ 9 جانفي الجاري جراء الاصابة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 5215 حالة، حسب اخر حصيلة محينة لوزارة الصحة .