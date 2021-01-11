وزارة التربية: 5534 إصابة بكورونا و31 وفاة في الوسط المدرسي منذ بداية العام الدراسي

سجل الوسط المدرسي خلال الفترة المتراوحة بين 15 سبتمبر المنقضي و8 جانفي الحالي، 5534 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و4150 حالة شفاء من هذا الفيروس، لتبلغ نسبة الشفاء الجملية 75 في المائة، وفق إحصائيات نشرتها وزارة التربية مساء اليوم الاثنين.

وحسب الاحصائيات ذاتها، سجلت منذ انطلاق السنة المدرسية 31 وفاة جراء الفيروس التاجي في الوسط المدرسي.

ومنذ ذلك التاريخ، يتوزع مجموع الاصابات بفيروس كوفيد ـ19 في الوسط المدرسي إلى 2459 اصابة في صفوف التلاميذ و2417 اصابة لدى المدرسين و484 لدى الاطار الاداري والبيداغوجي والقيمين والمرشدين، و174 في صفوف العملة، حسب آخر تحيين للوضع الصحي بالمؤسسات التربوية.