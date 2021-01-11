مختص في علم الفيروسات يكشف مدى فاعلية التلاقيح التي وقع تطويرها في مقاومة السلالة الثالثة لفيروس كورونا

يطعنان غريمهما اثر خلاف معه..تفاصيل القبض على نفر مورط في محاولة قتل..

سيد الفرجاني: “هناك محاولات لضرب صحّة نبيل القروي في السجن”

عاجل: تعليق الدروس بالمعهد الثانوي بالمنزه السادس بسبب “فيروس كورونا”

وزارة التربية: 5534 إصابة بكورونا و31 وفاة في الوسط المدرسي منذ بداية العام الدراسي

2021/01/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجل الوسط المدرسي خلال الفترة المتراوحة بين 15 سبتمبر المنقضي و8 جانفي الحالي، 5534 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و4150 حالة شفاء من هذا الفيروس، لتبلغ نسبة الشفاء الجملية 75 في المائة، وفق إحصائيات نشرتها وزارة التربية مساء اليوم الاثنين.
وحسب الاحصائيات ذاتها، سجلت منذ انطلاق السنة المدرسية 31 وفاة جراء الفيروس التاجي في الوسط المدرسي.
ومنذ ذلك التاريخ، يتوزع مجموع الاصابات بفيروس كوفيد ـ19 في الوسط المدرسي إلى 2459 اصابة في صفوف التلاميذ و2417 اصابة لدى المدرسين و484 لدى الاطار الاداري والبيداغوجي والقيمين والمرشدين، و174 في صفوف العملة، حسب آخر تحيين للوضع الصحي بالمؤسسات التربوية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn