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عاجل: حجر صحي شامل لمدة اربعة ايام..وتعليق الدروس بداية من الغد الى غاية 24 جانفي..

2021/01/12 الأولى, مجتمع, هاجر كريمي

أعلن وزير الصحة فوزي مهدي مساء اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية إقرار الحجر الصحي الشامل بداية من يوم الخميس 14 جانفي 2021 إلى حدود يوم الأحد، مع تقديم حظر الجولان ليصبح بداية من الساعة الرابعة مساء إلى غاية السادسة صباحا خلال أيام الحجر الشامل.

كما تقرر تعليق كامل الدروس في كل المستويات، وفي مراكز التكوين، وذلك انطلاقا من يوم الإربعاء بعد انتهاء الدروس، إلى غاية 24 جانفي.

وتقرر ايضا رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان بالنسبة للمقاهي والمطاعم من يوم الاثنين 18 جانفي الى غاية يوم 24 جانفي والاقتصار على المشروبات والمأكولات المعدة للحمل.

وأقرت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا نظام العمل بالتداول يوما بيوم مع نظام الفرق ودعوة رؤساء الادارات العمومية والمؤسسات الخاصة الى اعتماد العمل عن بعد قدر الامكان

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