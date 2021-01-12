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وزارة التجارة تدعو جميع موردي الكمامات ذات الاستعمال الوحيد الى إيداع ملف بالإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات

2021/01/12 أخبار, المصدر, مجتمع

دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ صادر عنها الثلاثاء ، جميع موردي الكمامات ذات الاستعمال الوحيد المنضوية تحت البندين الديوانيين 63079098045 و63079098090 الى إيداع ملف بالإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة وتنمية الصادرات يتضمن الوثائق التالية :
1نسخة من السجل الوطني للمؤسسات لا يتجاوز شهر من تاريخ اصداره
2. فاتورة الشراء
3. شهادة المنشأ
4. قائمة الشحن
5. شهادة البيع الحر مسندة من قبل السلط المختصة في البلد المصدر
6. بطاقة فنية
7. تقرير مطابقة طبقا للمواصفات الدولية.
8. عينات من الكمامات الموردة (02 علب على الأقل عن كل مرجع).

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