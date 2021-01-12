الرابطة 1 – الجولة 8 – التعادل يحسم لقاء الكلاسيكو بين النادي الافريقي والنجم الساحلي

حسم التعادل (1-1) لقاء الكلاسيكو بين النادي الافريقي والنجم الساحلي الذي اقيم بينهما اليوم الثلاثاء بملعب رادس لحساب الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وبادر النجم الساحلي بافتتاح التسجيل بواسطة حمزة لحمر في الدقيقة 29 من ركلة جزاء فيما عدل خليل القصاب النتيجة لفائدة النادي الافريقي في الدقيقة 76.

وتحصل كل فريق على نقطة في سلم الترتيب ليصبح رصيد النجم الساحلي (11 نقطة من 7 مقابلات) في المركز الرابع رفقة نجم المتلوي والنادي الافريقي 7 نقاط من ثماني مقابلات في المركز العاشر صحبة اتحاد تطاوين.

كما انتهت مباراة الملعب التونسي ونجم المتلوي بالتعادل السلبي. وصعد الملعب التونسي بهذا التعادل الى المركز الثاني صحبة اتحاد بن قردان برصيد 12 نقطة لكل منهما.

وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الاربعاء الثلاثاء 12 جانفي في رادس النادي الافريقي 1 خليل القصاب (76)

النجم الساحلي 1 حمزة لحمر (29 ض ج)

في باردو

الملعب التونسي 0

نجم المتلوي 0

الاربعاء 13 جانفي

في القيروان – س 14

شبيبة القيروان – مستقبل سليمان نعيم حسني

في باجة – س 14

الاولمبي الباجي – النادي البنزرتي نصر الله الجوادي

في صفاقس – س 14

النادي الصفاقسي – الترجي الرياضي امير لوصيف

في المهدية – س 14

مستقبل الرجيش – الاتحاد المنستيري وسيم بن صالح

في تطاوين – س 14

اتحاد تطاوين – اتحاد بن قردان محرز المالكي

الترتيب

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 16 6 5 1 0 9 2

2- اتحاد بن قردان 12 7 3 3 1 6 2

– الملعب التونسي 12 7 3 3 1 10 6

4- النجم الساحلي 11 7 3 2 2 9 7

– نجم المتلوي 11 8 3 2 3 4 5

6- النادي الصفاقسي 10 5 3 1 1 8 2

– الاولمبي الباجي 10 6 2 4 0 8 5

8- مستقبل الرجيش 9 7 2 3 2 6 5

9- مستقبل سليمان 8 7 2 2 3 9 11

10- اتحاد تطاوين 7 7 1 4 2 3 5

– النادي الافريقي 7 8 1 4 3 7 12

12 – الاتحاد المنستيري 5 6 1 2 3 5 8

– النادي البنزرتي 5 7 1 2 4 6 10

14- شبيبة القيروان 1 6 0 1 5 2 12