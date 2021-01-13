تحوير وزاري مرتقب: نور الدين الطبوبي يعلّق

عاجل: وزارة التعليم العالي تلغي الحصّة المسائيّة لهذا اليوم

عاجل: الداخلية تكشف إجراءات الحجر الصحي خلال الأيام الأربعة القادمة..وهذه التفاصيل..

بعد تغيير توقيت حظر الجولان: وزارة التجارة تصدر بلاغ هام..

الكاف: حالة وفاة و49 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2021/01/13 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الى جانب 49 إصابة جديدة، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 130 عينة بتاريخ 11 جانفي الجاري، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة.

وأضاف رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بهذه الادارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ(وات)، أن عدد حالات التعافي من الفيروس ارتفع بدوره، حيث بلغ إلى غاية، اليوم الأربعاء، 3895 حالة، في المقابل، لا يزال 39 شخصا يقيمون في المستشفيات، منهم 09 اشخاص في أقسام الانعاش.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn