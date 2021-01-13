الكاف: حالة وفاة و49 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الى جانب 49 إصابة جديدة، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 130 عينة بتاريخ 11 جانفي الجاري، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة.

وأضاف رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بهذه الادارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ(وات)، أن عدد حالات التعافي من الفيروس ارتفع بدوره، حيث بلغ إلى غاية، اليوم الأربعاء، 3895 حالة، في المقابل، لا يزال 39 شخصا يقيمون في المستشفيات، منهم 09 اشخاص في أقسام الانعاش.