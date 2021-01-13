عاجل: مسلح يقتحم نيابة حليب في القصرين ويستولي على مبلغ قدره 100 ألف دينار

أفادت مصادر أمنية بولاية القصرين، بأن مسلحا اقتحم، مساء اليوم الإربعاء، نيابة حليب تقع بالطريق الرابطة بين معتمدية حاسي الفريد ومدينة القصرين، وقام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من مسدس، ثم قام باختلاس مبلغ مالي قدره مائة ألف دينار (100 ألف دينار)، وذلك بعد تهديد العاملين بهذه النيابة.

وذكرت ذات المصادر في تصريح ل”وات”، أن وحدات أمنية وعسكرية تحولت على عين المكان، وتولت القيام بحملة تمشيط واسعة للبحث عن المشتبه فيه، مرجحة ان يكون هذا المسلح عنصرا إرهابيا، ومعلنة أنه تم فتح تحقيق في الغرض للوقوف على ملابسات هذه الواقعة وتحديد الأطراف التي تقف وراءها، مع التثبت مما إذا كانت ذات صبغة إرهابية.

وأضافت المصادر نفسها أن المصالح المختصة تقوم حاليا برفع البصمات وتحديد ملامح المشتبه به من خلال كاميرات المراقبة المركزة بالنيابة المذكورة.

ومن جانبهم، أفاد عدد من شهود العيان في تصريحات ل”وات”، بأن شخصا ملثما ومسلحا اقتحم مساء اليوم نيابة للحليب بالطريق المؤدية الى معتمدية حاسي الفريد، وقام باطلاق خمسة أعيرة نارية في الهواء، كما عمد الى تهديد العمال بقتل أحدهم في صورة لم يتحصل على المال، وبعد استيلائه على مبلغ مالي قيمته مائة ألف دينار، لاذ بالفرار.