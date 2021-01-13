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تونس تمنح رخصة الترويج لمدة سنة واحدة للقاح “فايزر- بيونتاك”

2021/01/13 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أسندت وزارة الصحة الاثنين الماضي، 11 جانفي 2021 ، رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة، لمدة سنة واحدة بالسوق التونسية، للقاح الأمريكي الألماني “فايزر- بيونتاك” وذلك في اطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة للتوقي من انتشار فيروس كورونا ، وفق ما جاء في بيان لها اليوم الأربعاء
وأكدت أن إسناد رخصة الترويج تم بعد تقييم الملف المقدم من طرف هذا المخبر أجراه خبراء تابعون لكلّ من المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية إلى جانب خبراء في مجال علم الفيروسات وعلم السموميات وعلم المناعة والأمراض المعدية.
وعبرت الوزارة عن أملها في أن يمكن هذا الإطار الترتيبي من التسريع في اقتناء هذا اللقاح في أقرب الآجال، لتكون تونس البلد الأول على المستوى الإفريقي الذي أسند ترخيصا للترويج بالسوق للقاح “فايزر- بيونتاك”، بحسب ما ذكرته في بيانها.

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