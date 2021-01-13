الحجر الصحي الشامل: برمجة قطارات الأحواز الجنوبية للعاصمة بتواتر 30 دقيقة

أفادت الشّركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة، مساء الأربعاء، أن برمجة قطارات الأحواز الجنوبية لتونس العاصمة ستتم بتواتر مدته 30 دقيقة خلال فترة الحجر الصحي الشامل (من 14 الى 17 جانفي 2021) على النحو التالي:

* من تونس باتجاه الرياض

– انطلاق أول سفرة على الساعة 06 و 30 دق

– انطلاق آخر سفرة على الساعة 14 و 30 دق

* من الرياض باتجاه تونس

– انطلاق أول سفرة على الساعة 06 و 30 دق

– انطلاق آخر سفرة على الساعة 14 و 30 دق

ويأتي هذا القرار، وفق ذات البلاغ، تبعا للاجراءات التي تم اتخاذها، الثلاثاء 12 جانفي 2021، خلال المجلس الوزاري المخصص للحد من انتشار جائحة كورونا، والمتمثلة أساسا في اقرار الحجر الصحي الشامل وحظر التجول (من الرابعة مساء إلى السادسة صباحا)، وتبعا للبلاغ الصادر عن وزارة النقل واللوجستيك.