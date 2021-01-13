رئاسة الحكومة تحدد الأعوان المعنيين باجراءات الحجر الصحي الشامل والمستثنين منها

أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، بأنه تبعا لإقرار الحجر الصحي الشامل خلال المدة المتراوحة من 14 الى 17 جانفي الجاري، يمنع على أعوان القطاع العمومي وأعوان القطاع الخاص التنقل إلى مقرات العمل إلا في صورة دعوتهم إلى ذلك، بناء على تراخيص فردية تقتضيها ضرورة العمل.

وأوضحت رئاسة الحكومة، أنه يتم تبليغ الأعوان المدعوين للحضور بمقرات العمل بالتراخيص الممنوحة للتنقل، إما مباشرة أو عبر التراسل الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى، على أن يواصل الأعوان المعنيون بمنع التنقل إنجاز الأعمال المنوطة بعهدتهم عن بعد كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.

وأضافت أنه يستثنى من هذه الاجراءات، أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريون وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة. كما تواصل المؤسسات الإعلامية القيام بأعمالها واستقبال زائريها وذلك بترخيص من رؤساء المؤسسات المذكور.

كما أكدت رئاسة الحكومة في بلاغها، أنه يعفى من الحضور بمواقع العمل الحوامل والأعوان المصابون بأمراض مزمنة.

ودعت الوزراء والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء البلديات، الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إسداء الخدمات الأساسية الدنيا من قبل المصالح الراجعة إليهم بالنظر حضوريا بمقرات العمل، لضمان استمرارية المرافق الحيوية.