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تعليق الانشطة الرياضية والشبابية خلال الفترة من 14 الى 24 جانفي الجاري

2021/01/13 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قررت وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني تعليق كافة الانشطة الرياضية خلال الفترة الممتدة من 14 الى 24 جانفي الجاري وتاجيل كافة الجلسات العامة للهياكل الرياضية الى مواعيد لاحقة بداية من 25 جانفي الجاري وذلك في اطارالالتزام بالتدابير المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا
.
كما تقرر غلق المؤسسات الشبابية خلال نفس الفترة ( 14 الى 24 جانفي الجاري) وتاجيل جميع التظاهرات والمنتديات والمعارض الى فترات لاحقة.
واعلنت الوزارة في بلاغ اصدرته مساء اليوم عن ايقاف جميع الانشطة بفضاءات دور الشباب وعدم قبول الحجوزات الفردية والجماعية بمراكز الاقامة

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