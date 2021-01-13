عاجل: 72 وفاة و3632 إصابة جديدة بالكورونا في أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية منذ بدء الجائحة

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاربعاء، أنه تم بتاريخ 12 جانفي الجاري، وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 72 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد ـ19، وهي أعلى حصيلة يومية تسجلها تونس منذ انتشار الجائحة في مارس الماضي. وبذلك يرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 5415 وفاة.

وجاء في البلاغ ذاته أنه تم أيضا تسجيل أعلى حصيلة إصابات بالفيروس التاجي في يوم واحد، وذلك إثر تسجيل 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 12453 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين 122 ألفا و775 شخصا بعد تعافي 1776 مصابا، وذلك من بين 168 ألفا و568 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل 1805 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 364 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 128 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا قد أعلنت أمس الحجر الصحي الشامل من 14 إلى 17 جانفي الجاري وتعليق كافة الدروس إلى غاية يوم 24 جانفي الحالي.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.