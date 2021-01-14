جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الخميس 14 جانفي 2021

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الخميس ، عددا من الاخبار الوطنية والعالمية من ابرزها تدوينة وزير الصحة السابق عبد الطيف المكي الذي حذر فيها من ان الاسابيع القادمة ستكون الاصعب عالميا اضافة الى تصريح الدكتور ماهر العباسي الذي اكد فيه ان اقرار الحجر الصحي الشامل لمدة 4 ايام سيتسبب في تزايد العدوى اضافة الى تسجيل اول حالة وفاة في الصين بكورونا منذ ثمانية اشهر .

وتطرق موقع اذاعة “شمس اف ام ” الى مداخلة الاخصائي في الانعاش والتخدير ماهر العباسي الذي اكد فيه ان اقرار الحجر الصحي الشامل لمدة 4 ايام امر مضحك وسيساهم في الترفيع في نسبة العدوى فيروس كورونا .

واعتبر في مداخلة هاتفية على امواج الاذاعة ، ان اجتماع العائلات داخل المنزل في هذا الطقس سيتسبب في مزيد انتشار العدوى ،مشيرا الى اي شخص حامل للفيروس سيجتمع بافراد عائلته لمدة 4 ايام سينقل لهم العدوى.

ونشر موقع قناة “نسمة ” تحذير وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي من ان الاسابيع القادمة ستكون الاصعب عالميا خاصة وان الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا سجلتا مؤخرا اعلى نسبة وفيات يومية منذ بدء الجائحة .

واكد في تدوينة على “الفايسبوك” ان الوقاية الفردية الصارمة هي الاهم في هذه المرحلة ثم تاتي الاجراءات الاخرى بعد ذلك .

وافاد موقع اذاعة “موزاييك اف ام ” ان عددا من سواق التاكسي الفردي طالبوا وزارتي الداخلية والنقل بتوضيح قرار النقل غير المنتظم على الطرقات خلال فترة الحجر الصحي الشامل .

واكد كاتب عام مساعد لمنظمة الدفاع عن التاكسي في تصريح للاذاعة، “منعهم صباح اليوم من قبل وحدات الامن من مزاولة نشاطهم وافتكاك وثائق سياراتهم بحجة مخالفتهم للقرارات المعلنة عنها في هذا الخصوص “.

وفي سياق متصل ، اورد موقع اذاعة “شمس اف ام” ، تصريحا لمدير عام النقل البري بوزارة النقل الحبيب عمار دعا فيه كافة سواق التاكسي الفردي الى الالتزام بنقل اعوان الاسلاك النشيطة والصحة والحالات الطارئة ومن لديهم تراخيص ايام الحجر الصحي الشامل .

وشدد المتحدث ، على ضرورة التزام سواق التاكسي الفردي بعدم نقل المواطنين باعتبارها فترة حجر صحي شامل والجميع في منازلهم ، مقرا انه ممنوع على سواق التاكسي العمل خلال فترة حظر الجولان والتي تنطلق من الساعة الرابعة بعد الزوال .

وفي اخبار العالم، ذكر موقع اذاعة “موزاييك “ان الصين اعلنت تسجيل اول حالة وفاة بكوفيد 19 على اراضيها منذ ثمانية اشهر في انتكاسة تاتي في وقت تسعى فيه البلاد للسيطرة مجددا على تفشي اللائحة وفي خضم استعداداتها لوصول خبراء من منظمة الصحة العالمية

واضاف ان لجنة الصحة الوطنية بينت ان حالة الوفاة سجلت في مقاطعة خبي في شمال البلاد دون مزيد من التفاصيل .

وافاد نفس الموقع ، ان المملكة العربية السعودية حذرت مواطنيها من السفر الى 12 دولة دون الحصول على اذن مسبق من الجهات المعنية وذلك قبل استئناف رحلات الطيران الدولي في مارس المقبل .

وجاء في موقع “راديو اكسبريس اف ام ” نقلا عن “فرانس براس” ان فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية وصل اليوم الخميس الى مدينة ووهان الصينية للتحقيق في منشا فيروس كوفيد 19 الذي ظهر للمرة الاولى في العالم في هذه المدينة .

واشارالى ان الخبراء سيحققون بمنشا الفيروس الذي اودى بحياة مليوني شخص تقريبا حول العالم وغير حياة البشر ، مضيفا ان الخبراء سيخضعون لحجر صحي في ووهان لمدة اسبوعين قبل مباشرة عملهم حسب ذات الموقع.