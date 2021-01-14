منوبة: امتثال نسبي ومتفاوت لاجراءات الحجر الصحي

كان الامتثال لاجراءات الحجر الصحي في يومه الاول بولاية منوبة نسبيا، مع تواصل حركية السير والتسوق بنقاط البيع داخل المدن، وذلك رغم الاحتياطات التي تم اتخاذها في الغرض وانتشار الدوريات الامنية في المفترقات ومداخل المدن، وفق ما عاينت صحفية (وات)

ففي مدينة منوبة ركزت البلدية بالتنسيق مع عدد من مكونات المجتمع المدني حواجز حديدية لتامين التباعد الجسدي امام نقاط بيع الخضر والغلال خارج السوق اليومي الذي يشهد اشغال صيانة، وكانت الحركية متوسطة وخاصة امام المخابز وبعض نقاط البيع ..

اما ببقية المناطق على غرار المرناقية ودوار هيشر وشباو بوادي الليل وطبربة، فقد كانت الحركية مكثفة وخاصة باسواقها اليومية وبنقاط بيع الخضر الفوضوية داخلها، مع وجود بعض التجمعات وخاصة للشباب امام المقاهي وبعض الفضاءات .

ولوحظ تفاوت في الالتزام بضوابط الحجر الصحي، اذ تواصلت الحركة عادية في مناطق وعم السكون واختفى ضجيج السيارات في مناطق اخرى، وتحصن الكثيرون ببيوتهم للوقاية من هذا الفيروس الذي فتك منذ بداية انتشاره في الجهة 225 مواطنا ومواطنة اغلبهم من كبار السن

وحرص اغلب المواطنين على اتباع اجراءات الوقاية والسلامة من خلال التباعد الجسدي وخاصة في طوابير الانتظار امام المخابز وبعض المحلات التجارية، مع ارتداء اغلبهم للكمامات الصحية واتباع اجراءات الوقاية خوفا من العدوى.

وانتشرت الفرق الامنية والمرورية في اغلب مداخل المدن والمفترقات وتجند الاعوان للتثبت في تراخيص التنقل وامضاء المخالفات والمحاضر في الغرض اضافة الى مراقبة الالتزام بارتداء الكمامات في السيارات العادية وسيارات الاجرة (التاكسي) التي انفردت بالسير بشكل مكثف في جميع طرقات الجهة.

كما انتشرت عديد الفرق المشتركة داخل الاحياء السكنية وخاصة بالاحياء الشعبية عملا بقرارات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة التي انعقدت مساء امس الاربعاء بمقر الولاية باشراف والي الجهة، حيث تم التاكيد على ضرورة الالتزام الصارم في تطبيق الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العلمية الوطنية لمجابهة الفيروس والمتعلقة بإقرار الحجر الصحي الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد ماعدا عملية تزويد القطاعات الحيوية مع حظر الجولان من الساعة الرابعة مساء إلى السادسة صباحا.

يذكر ان انطلاق اليوم الاول من الحجر الصحي تزامن مع الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة التي اقتصرت فيها المصالح الجهوية على موكب لتحية العلم بحضور الاطارات الجهوية والامنية وعضو لمجلس النواب وسط ترتيبات صحية وتباعد جسدي.